Родители из Купчино, которые избили ребёнка за внешность, обрастают уголовными делами. Малышей они обливали кипятком

Житель Петербурга и его вторая жена задержаны оперативниками уголовного розыска за систематические издевательства над детьми. На их счету двое покалеченных и четыре уголовных дела.

По данным «Фонтанки», диагнозы и рассказы брата с сестрой из Купчино, которым повезло оказаться в больнице ещё в начале декабря, дали почву для возбуждения новых уголовных дел. К утру 18 января 23-летний отец троих детей подозревается не только в плохом воспитании, но и в истязаниях и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Не осталась без дела и его супруга, оба в настоящее время задержаны, а дети после больниц отправились в дом ребёнка.

Показания родителя уже несколько раз не нашли подтверждения. Сперва он утверждал, что старшая дочь получила травмы, когда упала с горки. Затем он сознался в том, что бил ее, и объяснил это излишней схожестью с первой женой; якобы доставалось только девочке. На деле же травмы получил и трёхлетний сын, в больницу его привезли с ссадинами на лице и спине, по всему телу были синяки различной давности. Что касается «заслужившей» тумаки за внешность пятилетней девочки, то у неё кроме тех же синяков зафиксированы сотрясение и сложная рана на локте. Инфекция развилась до некротического состояния кожи на плече и предплечье, рука все время гноилась.

Родители, как установило следствие, отыгрывались на детях с помощью палки, биты, ремня, рук, ног и кипятка. Единственный, кто остался цел, это годовалая малышка.





Как сообщалось ранее, детей забрали в больницу в середине декабря. Старшая девочка была побрита налысо, отец чуть не вырвал ей зубы. Материалы переданы в Следственный комитет, дело на контроле у уполномоченного по правам ребёнка.



