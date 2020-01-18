В лобовом ДТП на Ямале погибли полицейские и мигрант, которого они везли, чтобы выдворить из страны

Три человека погибли в ДТП с полицейским автомобилем в Ямало-Ненецком автономном округе. Ещё трое в больнице.

Как сообщается на сайте окружного СУ СК, в ночь на 18 января двое сотрудников отдела МВД по городу Губкинский на служебной «Ладе Гранте» конвоировали гражданина, задержанного за административное нарушение. Около 5 часов утра на 985-м километре дороги Сургут – Салехард произошло ДТП: лоб в лоб столкнулись «Лада» и «Мазда», в которой ехали двое мужчин и женщина. Сотрудники полиции и конвоируемый погибли на месте. Водитель и двое пассажиров «Мазды» были госпитализированы.

Следственный отдел по городу Надым возбудил уголовное дело по статье 264, часть 5, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть двоих и более лиц). В настоящее время допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.





По предварительной версии, на встречную полосу выехал местный житель на «Мазде», передаёт РИА Новости со ссылкой на ГИБДД. Также агентство уточняет, что полицейские везли иностранца – мигранта из ближнего зарубежья – в центр временного содержания в Надыме для дальнейшего выдворения из страны.

Фотографии с места ДТП публикует издание из Нового Уренгоя NUR24.



