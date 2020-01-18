Обгоревшие тела 10 музыкантов в машине нашли в Мексике

Как минимум десять человек погибли в результате нападения на юго-западе Мексики, в районе Чилапа-де-Альварес: полицейские нашли их обгоревшие трупы в грузовике.

Как сообщает 18 января «Газета.Ru» со ссылкой на Televisa, личности погибших удалось установить. Это участники музыкального коллектива Sensation – представители коренного населения Мексики.

По предварительной версии полиции, музыканты попали в засаду, возвращаясь после выступления в Тлайельпане. Кто и зачем напал на мексиканцев, пока не ясно.







