Приезжий из Белгородской области впечатлился красотой Сенатской площади и «заминировал» Конституционный суд

Звонок о бомбе в здании Конституционного суда раздался днём 17 января. Предупреждавший постоял напротив и пошёл гулять дальше.



По данным «Фонтанки», проверять здание суда сотрудникам ФСО пришлось около двух часов дня, при этом полицию участвовать в процессе не пустили. Они нашли чем себя занять и выяснили, что, во-первых, звонок был сделан от соседнего здания президентской библиотеки, а во-вторых, далеко владелец телефона не ушёл. Его задержали напротив Юсуповского сада через два часа. Им оказался 31-летний безработный житель Белгородской области. Возбуждено уголовное дело.

В тот же день, как практически и во все рабочие дни за последние пару месяцев, эвакуировали суды и школы. Было осмотрено 366 объектов, на улице окончания проверки ждали больше 15 тысяч человек. Анонимные письма с намёком на вину в воровстве предпринимателя Константина Малофеева приходят в районные суды. Авторы считают, что он должен им 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи.







