Президентский Ил идёт на Петербург. Самолёты в Пулково переходят в режим ожидания

Прилёт борта № 1 ожидают в петербургском аэропорту с минуты на минуту. Так называемые литерные мероприятия 18 января задерживают в воздухе обычные рейсы.

По данным сервиса Flightradar24, Ил-96 специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой первых лиц государства, готовится к посадке в Пулково. К его приземлению небо расчистили от пассажирских самолётов, однако обычных «высокохудожественных фигур» рейсы не выписывают. С опозданием в Петербург прибудут рейсы из Саньи и Мурманска. Оба самолёта кружат в зоне ожидания. На второй круг пошли рейсы из Москвы, Иркутска, Самары и Зальцбурга.

Владимира Путина в городе на Неве ждут на памятные мероприятия ко Дню прорыва блокады Ленинграда. Глава государства посетит экспозицию «Память говорит. Дорога через войну» творческой мастерской «Невский баталист», возложит цветы на Пискарёвском кладбище, сходит в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда на встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.





Готовятся к встрече Путина и в Ленинградской области, где президент возложит цветы к памятнику «Рубежный камень». Горожанам стоит учесть, что в дни визитов высоких гостей дороги могут быть перекрыты.



