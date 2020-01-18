Американские ученые нашли единственное объяснение гибели динозавров, оправдав Землю

Группа исследователей из Йельского университета США полагает, что единственная причина смерти динозавров – это падение гигантского метеорита. Об этом 18 января пишет «Газета.Ru» со ссылкой на CNN.

Эта версия не революционная. Учёные были особенно сильно уверены в ней с тех пор, как в начале 1990-х годов на полуострове Юкатан в Мексике был обнаружен огромный кратер – предполагаемый след падения на Землю астероида 66 миллионов лет. Такой катаклизм действительно мог привести к гибели большей части живых существ на планете. Однако другие учёные объясняли случившееся массивными извержениями вулканов.

Группа под руководством исследователей из Йельского университета сравнила глобальное изменение температуры и наличие изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта. Они пришли к выводу, что как минимум 50% крупных выбросов газа произошло задолго до удара астероида. Вулканические извержения ослабили экосистему, но на динозавров практически не повлияли.

«Многие люди предполагают, что вулканы виноваты... Но мы утверждаем, что они этого не делали», — заявляют учёные.





Как меняется окружающая среда после извержения вулкана, мы сейчас можем видеть на примере Тааля на Филиппинах. «Фонтанка» показывала апокалиптические фотографии некогда цветущих туристических мест.



