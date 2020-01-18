Ночью в Петербурге обеднели бизнесмены. Воры прыгали через заборы и ползали по водосточным трубам

Несколько обращений за сутки 17 января поступило в полицию от раздосадованных бизнесменов. Их сейфы оказались пусты.

Один из эпизодов произошёл на Цветочной улице в Московском районе, в соседнем с музеем «Гранд макет Россия» здании. Чтобы добраться до заветного, похитителю пришлось сперва перепрыгнуть через бетонный забор, затем по водосточной трубе забраться на козырёк. Далее путь пролегал по пожарной лестнице, мимо салона штор, редакции православного радио, православного драматического театра и других организаций. На третьем, последнем этаже он остановился, отжал стеклопакет и попал в офис компании, которая занимается сдачей в аренду помещений. Содержимое сейфа оправдало непростой путь – там лежали 3000 евро и 2000 в долларах США. Железный ящик вор вскрыл кувалдой. На все ушло 15 минут, в половине пятого утра 17 января он покинул территорию, оставив сторожа в неведении о своём присутствии. На память в помещении он оставил лом и кувалду.

В ту же ночь без содержимого сейфа остались учредители медицинского центра на проспекте Испытателей, дом 11. Злодей разбил окно на первом этаже и унёс два миллиона рублей. Отпечатки пальцев о нём ничего не сказали, не помогла и единственная в округе камера – она была установлена у помойки, но вход в медцентр не захватила.

В том же районе около 4 утра обворовали помещение, в котором ремонтируют ноутбуки и телефоны. Денег в нем не было, стащили инструменты, запчасти, несколько айфонов и компьютеров. Чтобы попасть внутрь, похитителям было достаточно выбить прикрывающую оконный проем фанеру. Ущерб составил около ста тысяч рублей, в этот раз нашлись подозреваемые. Задержаны трое безработных петербуржцев в возрасте от 36 до 38 лет.







