Происшествия
«Нарва» открыта. Водитель УАЗа выехал на встречку, чтоб не сбить пешехода, но ДТП не избежал
Движение по автодороге «Нарва» открыто, автомобили, ставшие участниками смертельного ДТП, перемещены на обочины, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение на 109-110 км трассы в Кингисеппском районе было закрыто с раннего утра 18 января. В 10 часов транспорт пустили, организовав реверсивный проезд. С 11:30 движение полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме по двум полосам. Поврежденные транспортные средства ожидают эвакуации на обочине. По факту произошедшего ДТП претензий к дорожным службам нет, отмечают в Упрдоре.
В ОР ДПС 2 ГИБДД рассказали некоторые детали происшествия. Водитель УАЗа двигался в сторону Петербурга и около 4:20 на 110-м километре дороги заметил пешехода. Он пытался избежать наезда, но не удалось. От удара человека откинуло в ехавший следом за УАЗом грузовик «Рено», а УАЗ, приняв влево, выехал на встречную полосу, где ударил другой грузовик «Рено». Пешеход – молодой мужчина – погиб.
На дороге было темно, светоотражающих элементов на одежде пешеход не носил, отмечают в ГИБДД.
Точные обстоятельства устанавливаются, работают следователи.