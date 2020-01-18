«Нарва» открыта. Водитель УАЗа выехал на встречку, чтоб не сбить пешехода, но ДТП не избежал

Движение по автодороге «Нарва» открыто, автомобили, ставшие участниками смертельного ДТП, перемещены на обочины, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение на 109-110 км трассы в Кингисеппском районе было закрыто с раннего утра 18 января. В 10 часов транспорт пустили, организовав реверсивный проезд. С 11:30 движение полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме по двум полосам. Поврежденные транспортные средства ожидают эвакуации на обочине. По факту произошедшего ДТП претензий к дорожным службам нет, отмечают в Упрдоре.

В ОР ДПС 2 ГИБДД рассказали некоторые детали происшествия. Водитель УАЗа двигался в сторону Петербурга и около 4:20 на 110-м километре дороги заметил пешехода. Он пытался избежать наезда, но не удалось. От удара человека откинуло в ехавший следом за УАЗом грузовик «Рено», а УАЗ, приняв влево, выехал на встречную полосу, где ударил другой грузовик «Рено». Пешеход – молодой мужчина – погиб.





На дороге было темно, светоотражающих элементов на одежде пешеход не носил, отмечают в ГИБДД.

Точные обстоятельства устанавливаются, работают следователи.



