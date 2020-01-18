Самый известный «митёк» стал гончаром ради благотворительности

Самый известный «митёк» Дмитрий Шагин включился в благотворительность, присоединившись к проекту гончарной студии «Лисий остров».

Художник на время сменил мольберт на гончарный круг, за которым сделал вазу в узнаваемом «митьковском» стиле. Керамика вместе с другими поделками, изготовленными известными петербуржцами, отправится на благотворительный аукцион. Средства, вырученные с продажи, будут направлены на работу Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд».

Дмитрий Шагин посетил студию не один, а в сопровождении одной из дочерей и внуков. Все они тоже попробовали свои силы в гончарном искусстве. К слову, многие из знаменитостей, посетивших «Лисий остров» с благотворительной миссией, также приходили с семьями. В последний раз вместе с внуками в студии побывала актриса Ирина Мазуркевич. До этого – Евгений Фёдоров, музыкант, лидер российских групп Tequilajazzz, Оркестр Optimystica, Zorge.

Напомним, благотворительный проект студии «Лисий Остров» существует третий год. При создании первой коллекции для благотворительного аукциона в роли гончаров выступили Александр Друзь, музыканты группы «АукцЫон», Настя Полева, Николай Копейкин, Кирилл Миллер, Борис Гребенщиков и многие другие. Средства, вырученные с продажи керамики, тогда были направлены в фонд «Мой Мио», который оказывает помощь детям с редким генетическим заболеванием – миодистрофией Дюшенна.