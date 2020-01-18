Доброе дело
Самый известный «митёк» стал гончаром ради благотворительности
Самый известный «митёк» Дмитрий Шагин включился в благотворительность, присоединившись к проекту гончарной студии «Лисий остров».
Художник на время сменил мольберт на гончарный круг, за которым сделал вазу в узнаваемом «митьковском» стиле. Керамика вместе с другими поделками, изготовленными известными петербуржцами, отправится на благотворительный аукцион. Средства, вырученные с продажи, будут направлены на работу Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд».
Дмитрий Шагин посетил студию не один, а в сопровождении одной из дочерей и внуков. Все они тоже попробовали свои силы в гончарном искусстве. К слову, многие из знаменитостей, посетивших «Лисий остров» с благотворительной миссией, также приходили с семьями. В последний раз вместе с внуками в студии побывала актриса Ирина Мазуркевич. До этого – Евгений Фёдоров, музыкант, лидер российских групп Tequilajazzz, Оркестр Optimystica, Zorge.
Напомним, благотворительный проект студии «Лисий Остров» существует третий год. При создании первой коллекции для благотворительного аукциона в роли гончаров выступили Александр Друзь, музыканты группы «АукцЫон», Настя Полева, Николай Копейкин, Кирилл Миллер, Борис Гребенщиков и многие другие. Средства, вырученные с продажи керамики, тогда были направлены в фонд «Мой Мио», который оказывает помощь детям с редким генетическим заболеванием – миодистрофией Дюшенна.
Справка:
Благотворительный фонд поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» основан в 2004 году.
Фонд реализует социальные и просветительские программы, направленные на решение проблем, связанных с миграционными процессами, повышение уровня толерантности в обществе и расширение межнационального диалога, активизацию и информационную поддержку пожилых людей, развитие гуманитарного и гражданского просвещения.
Фонд осуществляет и поддерживает проекты, направленные на повышение потенциала некоммерческих организаций, инициативных групп, волонтеров, деятельность которых способствует решению социальных проблем и гуманитарному просвещению.
Сотрудники Фонда разрабатывают информационные материалы для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и методические материалы для сотрудников организаций, оказывающих им помощь, проводят консультации, обучающие тренинги и семинары, привлекаются в качестве экспертов к разработке рекомендаций и целевых социальных программ.
Деятельность Фонда направлена на распространение успешного опыта, методик и подходов, эффективность которых подтверждена практической деятельностью, развитие конструктивного взаимодействия между некоммерческими организациями и государственными учреждениями.