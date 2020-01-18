Вылет рейса во Вьетнам остановил загоревшийся двигатель. Перед эвакуацией пассажиры снимали видео

Самолёт авиакомпании S7, на борту которого находились почти двести человек, загорелся в новосибирском аэропорту перед вылетом в Камрань. Предварительной причиной называют скопление топлива в выхлопной системе.

Как сообщает Западно-Сибирское управление следственного управления на транспорте СК РФ, самолет загорелся на стоянке в аэропорту Толмачёво 18 января в половине второго ночи по местному времени. По данным следствия, при попытке запуска силовой установки А320 воспламенилось топливо, после этого сработали датчики превышения температуры выхлопных газов. Экипаж лайнера применил систему пожаротушения.

В новосибирском аэропорту Толмачёво произошло воспламенение топлива в двигателе самолёта Airbus A-321 авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс Новосибирск – Камрань (Вьетнам). Эвакуировали 180 пассажиров, никто из них не пострадал. pic.twitter.com/npM15w38lF — Альбац Манделаки (@albatsmandel) 18 января 2020 г.

«На борту самолета находилось 180 пассажиров и пять членов экипажа. Пассажиры эвакуированы в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет», – уточнили в ведомстве. Эвакуирующиеся успели снять на видео, как горит самолет.





В пресс-службе S7 Airlines сообщили, что пассажиров отправили в Камрань резервным бортом. Лайнер, у которого загорелся один из двигателей, сейчас проходит оперативное техническое обслуживание.



