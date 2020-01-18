Незаметные машины с дронами начала получать Росгвардия

Первая партия новых автомобилей связи, которые отличаются своей незаметностью и оснащенностью, поступила в Росгвардию. Об этом 18 января сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника».

В машине три рабочих места, её грузоподъемность – до 3,5 тонны, она оборудована электрогенератором усиленной мощности, четыре наружные камеры дают панорамную картину, также есть камера с 30-кратным увеличением для детального просмотра, она выдвигается из крыши. Кроме того, из технологической начинки перечислены дроны, ноутбуки, телефоны и видеогаджеты для проведения конференций. Большая часть техники в автомобилях – до 90% – российского производства.

В компании отмечают «достаточную проходимость и незаметность в городских условиях», присущие транспортному средству







