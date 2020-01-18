Пармезан под колпаком. На международной выставке в Берлине запретили есть российский сыр

Дегустация сыра российского производства сорвана на международной сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Зелёная неделя», которая 17 января открылась в Берлине. Об этом в Instagram рассказал фермер Олег Сирота.

По его словам, партия сыров из Московской области была доставлена в Берлин со всеми необходимыми документами для ввоза молочной продукции в Евросоюз, но её заблокировали на таможне из-за немецкой бюрократии. «Мне сначала казалось, что это банальный бардак из-за перехода на новую систему электронного документооборота немецкой ветслужбы, который мы все-таки можем преодолеть», – рассказывает сыровар.

Из таможенного плена часть партии вызволили через три дня, на выставке её представить разрешили, но с оговорками. Сыр можно показывать, но угощать им посетителей запрещено. Причины, говорит Сирота, ему не объяснили.





«В итоге получилась нелепая ситуация: сыр будет лежать под колпаком, а когда люди будут подходить и просить его попробовать – мы его отдать не сможем. Какой-то железный занавес на сыр получается», – добавляет фермер.

Международная сельскохозяйственная выставка «Зеленая неделя» (Grune Woche) проходит в Берлине в 85-й раз. Участие принимают делегации более чем из сотни стран. Российская экспозиция организована Минсельхозом РФ, её представляют 18 регионов. Как пишут немецкие СМИ, в первый день работы выставки павильон с российской продукцией на два часа закрывали из-за нелегально ввезённой продукции: во время проверки были обнаружены около 20 колбас из свинины.







