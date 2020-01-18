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Бизнес
18.01.2020 11:33
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Пармезан под колпаком. На международной выставке в Берлине запретили есть российский сыр

Дегустация сыра российского производства сорвана на международной сельскохозяйственной выставке-ярмарке «Зелёная неделя», которая 17 января открылась в Берлине. Об этом в Instagram рассказал фермер Олег Сирота.

По его словам, партия сыров из Московской области была доставлена в Берлин со всеми необходимыми документами для ввоза молочной продукции в Евросоюз, но её заблокировали на таможне из-за немецкой бюрократии. «Мне сначала казалось, что это банальный бардак из-за перехода на новую систему электронного документооборота немецкой ветслужбы, который мы все-таки можем преодолеть», – рассказывает сыровар.

Из таможенного плена часть партии вызволили через три дня, на выставке её представить разрешили, но с оговорками. Сыр можно показывать, но угощать им посетителей запрещено. Причины, говорит Сирота, ему не объяснили.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья! У нас очень плохая новость, к нашему большому сожалению попробовать наши сыры на Зелёной Неделе в Берлине не получится. После трёх дней нахождения на немецкой таможне сыры, когда уже началась выставка сыры, наконец выдали, но ветеринары не дают их даже на дегустацию. Практически все наши сыры оказались в такой ситуации. У нас вроде бы бумаги есть и они в порядке. Мы выполнили абсолютно все стандартные требования по ввозу сыров в Евросоюз, предоставили документы о происхождении, термической обработке, все международные ветеринарные сертификаты и т.д. и т.п. Я честно скажу, что сыры мы такими с документами мы много раз возили в Италию и Францию на выставки и официальные международные конкурсы – проблем никогда не было... до сегодняшнего дня. Причины нам не объясняют, говорят, что их сейчас что-то не устраивает в документах. Мы все эти дни пытаемся преодолеть немецкую бюрократию и никак не можем этого сделать: то у них база электронная падает, то то наши бумажные документы не устраивают, то таможня добро не даёт, то лиц берущих на себя ответственность найти не можем, то заболеет ответственный человек, то «пожар в павильоне, то ещё что-нибудь произойдёт. Я себя чувствовал мужиком из старого советского анекдота, который кастрюлю хотел купить в магазине, а ему разные причины придумывали, чтобы её не продавать. Мне сначала казалось, что это банальный бардак из-за перехода на новую систему электронного документооборота немецкой ветслужбы, который мы все-таки можем преодолеть. Но в итоге сыр нам отдали, но его опечатали на выставке в витрине с протоколом запрещающим его резать. В итоге получилась нелепая ситуация: сыр будет лежать под колпаком, а когда люди будут подходить и просить его попробовать – мы его отдать не сможем. Сейчас стало понятно, что нормального участия с дегустацией не будет. Какой-то железный занавес на сыр получается. Я хочу принести извинения всем, кто планировал приехать и попробовать русских сыров не Зеленой Неделе. К сожалению, этого пока не получилось сделать.

Публикация от Олег Сирота (@sirotaoleg)

«В итоге получилась нелепая ситуация: сыр будет лежать под колпаком, а когда люди будут подходить и просить его попробовать – мы его отдать не сможем. Какой-то железный занавес на сыр получается», – добавляет фермер.

Международная сельскохозяйственная выставка «Зеленая неделя» (Grune Woche) проходит в Берлине в 85-й раз. Участие принимают делегации более чем из сотни стран. Российская экспозиция организована Минсельхозом РФ, её представляют 18 регионов. Как пишут немецкие СМИ, в первый день работы выставки павильон с российской продукцией на два часа закрывали из-за нелегально ввезённой продукции: во время проверки были обнаружены около 20 колбас из свинины.



 

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