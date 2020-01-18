Синоптики рассказали, когда в Петербурге, наконец, выпадет снег

Похолодание к нам может прийти в конце следующей недели. В выходные заморозков в Петербурге не ожидается.

В центральных и северо-западных регионах России синоптики ждут похолодание начиная с четверга. Об этом 18 января сообщает «Российская газета» со ссылкой на прогноз заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной. По её словам, неделя начнётся по-весеннему, местами, возможно, даже с температурных рекордов, но уже 23 января в Петербурге может похолодать до минус 1 градуса, в центр и на Северо-Запад придёт снег.

Пока же, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге будет до 2 градусов тепла, в субботу без осадков, а в воскресенье дождливо.



