Куски бетона чуть не раздавили ребёнка на Петроградской: в доме-памятнике обвалился потолок

Штукатурка посыпалась на жителей коммунальной квартиры в Петроградском районе Петербурга утром 18 января. Отвалилась она на площади два квадратных метра.

Фотографии из квартиры в доме 70-72 по Большому проспекту Петроградской стороны опубликовали ее обитатели в соцсетях. По их словам, куски бетона в том числе упали и на детскую кровать, в которой якобы спал малыш. Удар смягчили одеяло и пенопласт, который прикрывал бетон на потолке.

Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации, в коммунальной квартире упала штукатурка. По данным чиновников, ребёнка в кроватке не было. Пока говорить о дальнейшей угрозе проживания рано, и о переселении речи в настоящее время не идёт, отмечают в администрации.





По данным МЧС, это произошло около половины десятого утра, площадь обвала составила два квадратных метра. Восстановлением занимается управляющая компания. Пострадавших нет, отметили спасатели и чиновники. Ребенок отделался испугом, добавляют его родители.

Дом является памятником архитектуры и находится под защитой КГИОП. Он был построен в 1913 году по проекту архитектора Дмитрия Крыжановского.



