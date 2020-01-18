Каршеринг снёс забор на Космонавтов. А водитель, уронивший остановку на Московском, позаботился об анонимности

Как минимум дважды за последние часы в Петербурге легковые машины улетали с дороги: один нашёл успокоение на газоне, а второй – на остановке общественного транспорта.

Каршеринговый автомобиль пробил забор и вылетел на газон на проспекте Космонавтов, 50, сообщил очевидец ночью 18 января в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Так же, как и забор, удара не выдержал остановочный павильон на пересечении Московского и Лиговского проспектов. «На круговом движении у Московских ворот, в сторону Лиговки, «Форд» улетел в остановку. Стоит без номеров. Работает эвакуатор», – пишут в той же группе уже утром.





Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Судя по всему, ДТП обошлись без тяжёлых травм.



