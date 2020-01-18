В США ждут, что в 2020 году Россия захочет вмешаться в выборы

Россия, скорее всего, попытается вмешаться в ход президентских выборов в США в этом году, заявил и.о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф. Его высказывание 18 января передаёт ТАСС.

По словам Вулфа, Россия уже вмешалась один раз в выборы, в 2016 году, и захочет сделать это снова в 2020-м. Таким образом, считает американский чиновник, российские силы хотят подорвать демократические институты США и посеять раздор в обществе.

«Мы работаем с нашими федеральными партнерами, чтобы дать данные, необходимые им для борьбы с российским вмешательством», – сказал и.о. министра. Однако достичь 100-процентной безопасности избирательного процесса невозможно, признал он.







