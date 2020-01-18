Маленький Дима нуждается в дорогом лечении. Без помощи ему не обойтись

Дима родился с атрезией пищевода. За полтора года своей жизни мальчик перенёс уже пять операций, которые помогли избавить его от патологии. Но появилась новая проблема – уплотнения в пищеводе. Это требует дополнительного поэтапного лечения. И очень дорогого.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Дима Погукай, полтора года.

Атрезия пищевода.

Требуется лечение. Не хватает 531 457 руб.

«Сын родился с тяжёлой патологией – пищевод не соединялся с желудком. За полтора года Дима перенес пять операций. В результате врачам удалось убрать патологию. Самое сложное лечение выполняли петербургские хирурги, оплатить операции нам помогали читатели Русфонда, за что я всех сердечно благодарю! Без вашей помощи сын не смог бы жить.

Осенью Димочке закрыли стомы, и он уже восстановился после операции, но появилась новая проблема: сын начал срыгивать пищу. На обследовании выявили уплотнение в пищеводе – как раз в том месте, где его соединяли. Крупные кусочки пищи не проходят через узкий участок, поэтому необходимо провести лечение: врачи будут вводить в пищевод бужи – специальные стержни разного диаметра, таким образом расширяя просвет пищевода. Это сложная и длительная процедура.

В родном Луганске врачи не могут нам помочь, а лечение в петербургской клинике будет для Димы платным. Я вновь прошу о помощи. Доходы семьи скромные – муж работает спасателем в МЧС Луганска, я сейчас в декретном отпуске – самим нам не справиться. Пожалуйста, помогите!» Вита Погукай, Луганская область, Украина.

Марина Бразоль, заместитель главного врача по хирургии Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий (Санкт-Петербург):

«Диме показано проведение пяти-шести этапных госпитализаций для обследования и бужирования зоны анастомоза (соединения. – Русфонд). Мы расширим просвет пищевода с помощью зондов – бужей различного диаметра».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».