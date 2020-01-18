Там, где неделю назад текли бурные воды, теперь едут машины. Проспект Непокорённых открыт

Спустя несколько часов после завершения ремонта трубопровода на проспекте Непокорённых возобновилось движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сотрудники предприятия сняли ограждения на проезжей части у дома 49 по Непокоренных 18 января в 5:30 – досрочно. Это предполагалось сделать 19 января, но на предприятии учли транспортную загруженность улицы и работали в ускоренном темпе. Асфальтное покрытие на проспекте восстановлено, движение доступно по всем трём полосам.

Магистральный водовод на Непокоренных, 49, давал течь дважды за неделю. 12 января там было столько воды, что улица превратилась в реку, водоснабжение было нарушено в четырех северных районах города и в областном Мурино. Начался ремонт. А 14 января труба снова лопнула – на участке, который не успели заменить.







