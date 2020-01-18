Рост пенсий пообещал ПФР. Правда, равенства не будет

Через два года, к 2022 году, средний размер пенсий россиян достигнет 18 290 рублей, обещает Пенсионный фонд. Рост составит, таким образом, 18,26% к уровню 2019 года и без малого 27% (то есть почти треть) к уровню 2018 года. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в интервью «Российской газете», фрагмент из которого опубликован 18 января.

«В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 год. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше», – сказал Дроздов.

В январе 2020 года пенсии были проиндексированы на 6,6% и подросли в среднем на тысячу рублей. Точнее, равенства тут нет – рост зависел от размера пенсии. Тысячу прибавили тем, кто в 2019 году получал примерно 15,5 тысячи рублей – это средняя пенсия. Если пенсионер получал меньше, то и прибавка ниже, а если больше – то выше.







