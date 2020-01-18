«Нарва» под Кингисеппом перекрыта из-за смертельного ДТП с грузовиками и пешеходом

Полностью перекрыто движение на 109-110 километрах федеральной автодороги «Нарва». Транспорт направляют в обход – через подъезд к порту Усть-Луга. Погиб пешеход, его сбили два автомобиля.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 18 января около 5:05 на 110-м километре трассы в Кингисеппском районе Ленинградской области 60-летний мужчина на УАЗе вне зоны пешеходного перехода сбил человека, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «Рено Премиум» под управлением 54-летнего мужчины. А на уже сбитого пешехода наехал второй автомобиль – грузовик «Рено 480» с 40-летним мужчиной за рулём. Пешеход скончался на месте, это мужчина лет 20-30 на вид.

Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода, а сбивший его автомобиль столкнулся с двумя грузовыми машинами, уточняют в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На месте ДТП работают следственные органы, движение полностью перекрыто сотрудниками ГИБДД. Транспорт направляют через подъезд к Усть-Луге. Затора на участке, по данным дорожников, нет. Пользователи «Яндекс.Навигатора» предупреждают о закрытии движения в районе населённых пунктов Лялицы и Ополье.





Сразу после получения информации о произошедшем на место прибыли представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, для ликвидации последствий ДТП. Покрытие дороги на участке сухое. Претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет, отмечают в Упрдоре.



