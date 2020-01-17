К владельцу компании-застройщика «Никитинской усадьбы» подали банкротный иск

Межрайонная налоговая инспекция №26 банкротит «Северо-Западную строительную компанию», которой принадлежит одноименное юрлицо – застройщик ЖК «Никитинская усадьба» в Коломягах. Исковое заявление 17 января зарегистрировал Арбитражный суд Петербурга, следует из информации с сайта «Электронное правосудие». Ранее жителям одного из домов комплекса пришлось дойти до Верховного суда, чтобы доказать, что они не обязаны сносить здание, да еще за свой счет, из-за нарушений застройщика.

Сумма исковых требований МИФНС №26 сставляет чуть более миллиона рублей. По данным СПАРК, ООО СЗСК владеет одноименное ЗАО «Северо-Западная строительная компания», которая через ООО «Обслуживание кондоминимумов» принадлежит бизнесмену Дмитрию Баролину. При этом последнее юрлицо до 9 января 2020 года принадлежало Баролину и гендиректору ЗАО СЗСК Михаилу Голубеву на паритетных началах, затем доля Голубева перешла к Баролину.

«Никитинская усадьба» – это комплекс из четырех домов, расположенных по адресам: 3-я линия 1-й половины, 12; Первая Алексеевская ул., 41; Горная, 22 и Тбилисская, 32. Его возводили еще в 2000-х годах в Коломягах, музее разнообразных самостроев. Однако «Северо-Западная строительная компания», которая реализовывала проект, не удосужилась получить разрешительные документы на возведение ЖК и собирала комплект по ходу стройки.

В декабре 2015 года Приморский районный суд вынес решение, что дом №32 на Тбилисской улице является самостроем и подлежит сносу. Более того, демонтировать постройку за свой счет обязали не застройщика, владельца участка Голубева, а жильцов. Здание не только не имело разрешения на строительство, в полтора раза превышало максимальную высотность, но и попадало в охранную зону памятника культурного наследия – усадьбы Орловых-Денисовых. В 2018 году покупатели квартир дошли до Верховного суда, который сначала оставил решение нижестоящих инстанций в силе, но повторно истребовал дело, а в сентябре 2018 года отменил решение о сносе и отправил на новое рассмотрение в Приморский райсуд.



