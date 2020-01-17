Монету с изображением самого романтичного английского монарха Эдуарда VIII продали за рекордную сумму. В мире их всего шесть

Британский коллекционер купил монету с профилем отрекшегося ради любви от престола Эдуарда VIII за рекордную для страны сумму. На ней король смотрит в нетрадиционную сторону.

О покупке неназванным коллекционером сообщает 16 января Королевский монетный двор. Редкость обусловлена двумя основными факторами. Отчеканенные в 1936 году монеты были пробными, их сделали всего шесть штук. Массовый выпуск так и не начался, так как, не проведя на престоле и года, король отрекся от короны ради женитьбы. Кроме того, в Великобритании есть традиция, по которой каждый следующий монарх на монетах профилем обращен лицом к своему предшественнику, но Эдуард VIII предпочел «смотреть» туда же, куда его отец.

Долгие годы все шесть отчеканенных монет лежали в сейфе, известно о них стало только в 1970-м. Четыре из них в настоящее время находятся в музеях и королевской коллекции. Купленную в январе этого года за 1 млн фунтов стерлингов (около 80 млн в рублях) монету ранее уже продавали на аукционах. В 1984-м она уехала в Токио, еще через 30 лет ее приобрел американец, за сумму вдвое меньше нынешней. Теперь монета вернется на родину изображенного на ней короля.



