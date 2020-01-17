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Кино и судьи. В Петербурге расследуют дело о взятках после показа сериала «Балабол»

Арест в Петербурге адвоката Игоря Николаенко предполагает проплаченные решения в арбитражных судах. «Фонтанка» исследовала историю киностудии и продюсерского центра, в отношениях которых сквозит мзда на десятки миллионов рублей.

Кино и судьи. В Петербурге расследуют дело о взятках после показа сериала «Балабол»

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Адвокат столичной компании «Хренов и партнеры» подозревается в получении денег в пользу представителей Девятого арбитражного апелляционного суда. По стечению обстоятельств, каждый раз, когда он увозил из Петербурга по 8 миллионов рублей, мнение Фемиды на корпоративный спор между киностудией UMP и продюсерским центром «Эшелон фильм», снабжающим федеральные каналы сериалами, резко менялось.

Московская студия United Multimedia Projects (UMP) создавала кинопродукцию. Для распространения контента по телеканалам она в 2010-2012 годах заключила договоры с петербургской продюсерской компанией «Эшелон фильм». UMP передавала исключительные права на фильмы «Сеть», «Одна семья», «Грач», «Бабка-Ежка и другие», «Круиз», «Балабол» и прочие в обмен на лицензионное вознаграждение 75-85 процентов.

Продукция UMP была востребована на первых кнопках страны. Студия существовала с 1990-х, ее возглавлял член союза кинематографистов Рауф Атамалибеков, а спонсировал банкир Дмитрия Катая. С 2017 года проходит процедуру банкротства.

К компании «Эшелон фильм» в начале 2010-х имел отношение режиссер Валерий Тодоровский, в настоящее время она полностью принадлежит продюсеру Светлане Комиссарчик. Средняя годовая выручка – 90 миллионов рублей.


По условиям договоров, «Эшелон фильм» продавал ленты ведущим каналам, получал деньги но, по мнению UMP, частично не включал в отчеты прибыль и, соответственно, умышленно занижал размер лицензионного вознаграждения. В 2017 году киностудия подала иск почти на 46 миллионов рублей.

В апреле 2019 года арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования UMP. Проигравшие продюсеры обжаловали решение в Девятый арбитражный апелляционный суд (ААС). Он находится в Москве.

За несколько дней до начала процесса, в конце июня 2019 года, адвокат юридической компании «Хренов и партнеры» Игорь Николаенко приехал в Санкт-Петербург, у гостиницы «Октябрьская» подсел в припаркованный «Шевроле Тахо» и, как считает следствие, получил от его владельца, местного предпринимателя Дмитрия Емельянова, 112 тысяч долларов и отправился в Москву. Через три дня Емельянов якобы передал еще 16 тысяч долларов доверенному лицу Николаенко. Итого – 8 миллионов в рублевом эквиваленте.

Коллегия адвокатов «Хренов и партнеров» – одна из самых известных в России. Активно сотрудничает с Агентством по страхованию вкладов, партнерствует со Сбербанком, Россетями, Лукойлом. Стоимость юридического сопровождения крупного клиента в год может достигать 100 миллионов рублей.

По версии следствия, Емельянов представлял интересы «Эшелона фильм», а адвокат «Хренов и партнеры» обещал передать деньги неустановленным должностным лицам Девятого ААС.

Дело для рассмотрения расписали 2-му судебному составу. В нем десять судей, председательствует Денис Пирожков.

Апелляционные споры рассматривает коллегия трех судей из одного состава. В ходе процесса возможна замена судьи. Как следует из арбитражной картотеки, дело рассмотрели за пять заседаний, в них поучаствовали пять судей, включая Дениса Пирожкова. Решение первой инстанции Девятый ААС полностью отменил и встал на сторону «Эшелон фильма».


Попутно арбитражи рассматривали еще одно дело тех же компаний. «Эшелон фильм» оспаривал односторонний отказ UMP от исполнения лицензионного договора. Выход киностудии из сделки оставлял продюсеров без прибыли. Арбитражный суд Москвы в августе 2019 года отказал им в иске, и снова апелляционная жалоба поступила в Девятый ААС, во 2-й судебный состав.

По версии следствия, 16 октября 2019 года Николаенко получил 124 тысячи долларов (8 миллионов рублей) от Емельянова. Через восемь дней те же судьи полностью отменили решение первой инстанции, удовлетворив иск «Эшелона фильм».

В отношении Игоря Николаенко возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве», а не по мошенничеству. Следовательно, в ГСУ СК Петербурга убеждены, что адвокат не обманывал «Эшелон фильм», когда обещал передать деньги в суд для принятия нужного решения. Для оценки 16 миллионов в системе координат Девятого ААС можно сопоставить их с совокупным годовым доходом судей, которые участвовали в деле. Из опубликованных на сайте суда деклараций следует, что в 2018 году они официально заработали 10,6 млн рублей на пятерых.

Судя по материалам дела, Николаенко попытался третий раз войти в контакт с Емельяновым – на этот раз для получения 9 млн рублей под «нужное» решение Арбитражного суда Московского округа. Дело касалось все того же спора на 46 млн рублей. UMP не согласилась с проигрышем и подала кассационную жалобу. Деньги якобы требовались для того, чтобы победа «Эшелона» устояла. 16 января 2020 года адвоката задержали у «Гранд отеля Европа». До заседания в суде Московского округа остается шесть дней.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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