Самой богатой женщиной Африки оказалась гражданка России, родившаяся в Баку

Список богатейших женщин Африки по версии Forbes возглавила гражданка России, дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. Издание 17 января оценило ее состояние в 2,2 млрд долларов.

Это позволило душ Сантуш занять 13-е место в общем рейтинге богатейших людей континента. Ее отец, Жозе Эдуарду душ Сантуш, правил Анголой с 1979-го по 2017 годы. За это время в руках Изабель оказались доли в нескольких компаниях — в частности, местных банках и телекоммуникационном предприятии Unitel. Кроме того, ей принадлежат акции нескольких португальских компаний — в том числе, ТВ Nos SGPS (специализируется на телеком-технологиях).

Forbes обращает внимание, что в ближайшее время состояние душ Сантуш может сильно уменьшиться из-за судебных разбирательств против нее в Анголе. Генпрокуратура страны утверждает, что государство потеряло на сделках с участием дочери бывшего президента 1,36 млрд долларов. Она сама обвинения отрицает.

Изабель душ Сантуш является дочерью уроженки Пензы Татьяны Кукановой и Жозе Эдуарда душ Сантуша. Она родилась в Баку в 1973 году, ее отец в тот момент был активистом Народного движения за освобождение Анголы. У Изабель есть российское гражданство по праву рождения, подтверждали ранее в МВД РФ.



