«Духовное воспитание» дочери в храме Великого Устюга закончилось для жительницы Урала на ликеро-водочном заводе. Суд признал моральный вред

Жительница города Красноуфимск дошла до областного суда в желании получить компенсацию морального вреда после экскурсии из Перми в Великий Устюг. В пути чемоданы ей пришлось держать на руках, а вместо духовного для дочери ей предложили магазин при ликеро-водочном заводе.

О решении Свердловского областного суда сообщается на его сайте 17 января, иск был частично удовлетворен 10 числа. Как сказано в решении, жительница Красноуфимска, что в 200 км от Перми, в ноябре 2017 года купила путевку на троих в Великий Устюг. Отправиться должны были в полдень вскоре после Нового года, но менее чем за 12 часов ей сообщили, что выезд в пять утра. Потратив 2500 на такси и все же успев к отправлению, она увидела автобус, в котором, следует из иска, нет багажного отделения. Все же уместившись, свердловчанка узнала, что вместо храма Прокопия Праведного ей и ее несовершеннолетней дочери в первый день нахождения на родине Деда Мороза покажут ювелирный завод «Северная чернь» и магазин при нем, проведут и в лавку при ликеро-водочном заводе. В апелляционном определении указано, что в эти заведения истец не пошла, однако в целом от экскурсии не отказалась.

От турагентства «Валенсия» и туроператора «Регион Поволжье» она требовала 15 тысяч как возмещение убытков из-за ненадлежащей по качеству услуги, почти 68 тысяч как неустойку, 10 тысяч компенсации морального вреда и еще около 15 тысяч за судебные пошлины, консультации и прочие мелочи.

Суд первой инстанции ей отказал полностью, областной согласился — алкогольный магазин вместо храма может нанести моральный вред. Оценили его в три тысячи рублей и еще полторы как штраф. Туроператор также должен оплатить пошлины.



