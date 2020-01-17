На нацпроекты в прошлом году не успели потратить 150 млрд рублей. СМИ писали, что их неисполнение стало причиной отставки Медведева

Расходы федерального бюджета на нацпроекты по итогам 2019 года составили только 91,4% от плана. Правительство не смогло потратить 150 млрд рублей из-за излишней бюрократии и «неготовности институтов власти». Об этом 17 января сообщили в Минфине РФ.

Всего на реализацию нацпроектов в бюджете было заложено 1,75 трлн рублей, потратили же всего 1,6 трлн. Хуже всего положение по проектам «Экология» (36,9 млрд рублей из 55,6 млрд рублей, 66,3%) и «Цифровая экономика» (73,8 млрд рублей из 100,7 млрд рублей, 73,3%). Отметим, как ранее писали в СМИ, проблемы с исполнением последнего нацпроекта могут стать причиной отставки министра связи Константина Носкова. А Forbes сообщал, что в целом нацпроекты и их исполнение могли вызвать увольнение Дмитрия Медведева и его правительства. «Путину дали бумагу, из которой было ясно, что нацпроекты и национальные цели лежат в совершенно разных плоскостях, и первые никак не помогают достичь вторых. Это вызвало крайне эмоциональную реакцию Путина», – заявил собеседник издания.

О том, что исполнить все расходы по нацпроектам не удастся, в конце прошлого года говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Около 100 млрд рублей планировалось перенести на 2020 год. СМИ прочат отставку и Силуанову — на его место якобы придет помощник Владимира Путина по экономике Андрей Белоусов.



