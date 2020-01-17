СМИ отправляют в отставку министра Носкова. Он не справился с «Цифровой Россией»

В новый состав правительства не войдет и.о. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков. Об этом 17 января пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, причиной для отставки может стать недовольство реализацией нацппроекта «Цифровая экономика». Новый премьер-министр Михаил Мишустин уже назвал его одним из приоритетных для правительства. Как отмечает РБК, Счетная палата ранее сообщала, что именно этот нацпроект показал самое низкое исполнение расходов.

«Основная претензия к министерству Носкова была в том, что они как профильный координатор проекта так и не смогли наладить эффективное взаимодействие между всеми участникам программы. Многие функции и задачи, которые должны были быть на ведомстве Носкова, неформально были переключены на другие министерства или компании — потому что только такой формат позволял рассчитывать на хоть какое-то продвижение по программе», — пояснил собеседник РБК.

По информации издания, на пост министра претендуют председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин и вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» Максут Шадаев,

Напомним, ранее в СМИ предполагали, что из правительства уйдут вице-премьеры Ольша Голодец и Константин Чуйченко (бывший однокурсник Дмитрия Медведева). Первым вице-премьером вместо Антона Силуанова может стать помощник Владимира Путина по экономике Андрей Белоусов.



