119 миллиардеров едут на Всемирный экономический форум. Россия занимает третье место по количеству богачей в Давосе

Россия занимает третье место по количеству миллиардеров, которых ждут на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом 17 января пишет Bloomberg.

Всего агентство насчитало 33 миллиардера из США, 19 из Индии и 7 из России. Известно, что на ВЭФ точно собираются Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Алишер Усманов. Последний заявил Bloomberg, что форум в Давосе — единственное место в мире, где встречаются главы государств, лидеры мнений и представители мирового бизнеса. «Это уникальная смесь из идей и возможностей», – сказал основатель USM Holdings.

В этом году манифестом ВЭФ стало понятие stakeholder capitalism («капитализм заинтересованных сторон») – обсуждать, в первую очередь, собираются справедливое налогообложение.

На форуме ожидают около трех тысяч чинвников и политиков из 117 стран — в том числе, 53 главы государства или правительства. Среди тех, кто уже запланировал поездку в Давос, – президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский.



