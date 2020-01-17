Санкт-Петербургская духовная академия будет выпускать ученых-теологов

Рособрнадзор выдал аккредитацию духовной академии в Петербурге по программе подготовки кадров в аспирантуре. Там будут учить по специальности «Теология».

Об этом 17 января сообщается на сайте Русской православной церкви. Теперь академия может готовить специалистов по всем уровням высшего образования. Пока что «Теология» – это единственная специальность, по которой из стен образовательного учреждения можно выйти с научной степенью. В настоящее время, судя по сайту академии, там шесть кафедр — библеистики, богословия, церковной истории, церковно-практических дисциплин, древних и иностранных языков.

Академия начала свою историю в XVIII веке при Александро-Невском монастыре. В настоящее время она находится на набережной Обводного канала, возглавляет ее ректор епископ Петергофский Силуан (Никитин).

Ученых-теологов в Петербурге также готовят в СПбГУ и Русской христианской гуманитарной академии. Министерство образования разрешило аспирантуру по этой специальности в 2013 году.



