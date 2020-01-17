«Дальпитерстрой» выплатил «Баррикаде» 5,6 млн рублей для закрытия банкротного иска. Но истец вернул деньги на расчетный счет

Строительная компания «Дальпитерстрой» перечислила производственному объединению «Баррикада» 5,6 млн рублей задолженности после подачи кредитором банкротного иска. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 17 января.

«Долг был погашен на следующий же день, 16 января 2020 года. Однако АО «ПО «Баррикада» вернуло денежные средства на расчетный счет должника (ООО Дальпитерстрой)», – отметил представитель застройщика.

В «Баррикаде» сообщили, что основаниями к подаче банкротного иска к «Дальпитерстрою» стал просроченный основной долг на сумму 14 млн рублей. Ответчик признал, что такая сумма фигурирует в расчетах между компаниями, однако истцу были перечислены только 5,6 млн рублей, присужденные ему Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти.

По всей видимости, речь идет о решении суда по иску «Баррикады» от 1 марта 2019 года. Сумма заявленных требований истца тогда составила почти 5,6 млн рублей. Суд обязал «Дальпитерстрой» выплатить задолженность, но компания обратилась в апелляционную инстанцию.





Производственное объединение «Баррикада» владеет железобетонным заводом в Гатчине. В компании сообщили, что в августе 2018 года с «Дальпитерстроем» был заключен договор на сумму 29,5 млн рублей.

«Просрочка исполнения обязательства по оплате наступила в декабре 2018 года и на данный момент составляет 387 дней. Стоит отметить, что сумма договорной неустойки — более 10 миллионов рублей, – сообщил «Фонтанке» представитель «Баррикады». – Длительные переговоры и обещания погасить задолженность не привели к положительному результату».

Кредитор отмечает, что не получал от «Дальпитерстроя» претензий по качеству поставляемой продукции. Представитель застройщика подтвердил, что официальные претензии направлены не были.

14 января Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал банкротный иск АО «Производственное объединение «Баррикада» к ООО «Дальпитерстрой». Представитель ответчика заявил «Фонтанке», что в иске идет речь о задолженности на сумму 5 млн рублей, которая будет погашена в течение ближайших двух дней.