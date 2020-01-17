Деньги «инвесторов с репутацией» ушли на оборудование для запуска Gram. Стали известны подробности допроса Дурова в Дубае

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) допросила основателя Telegram Павла Дурова в начале января, часть протокола 17 числа оказалась в сети. Он рассказал, сколько денег на счету Telegram, кого привлекал в инвесторы для запуска TON и об условиях покупки криптовалюты Gram.

Протокол допроса опубликован лишь частично, в нем пропущены ответы на некоторые вопросы и части предложений, не хватает множества страниц. Беседовали Дуров, его адвокат Александр Драйлевский и представитель стороны обвинения Хорхе Тенрейро 7 и 8 января в Дубае. В ходе допроса основатель Telegram дал определение компании TON Issuer Inc. По его словам, это юрлицо, созданное для того, чтобы запустить блокчейн-цепочку TON и выдавать криптовалюту Gram. Он объяснил, что Telegram Group Inc. во время работы над запуском TON имела на счетах 218 млн долларов. Только за один год около 10 млн было потрачено на закупку оборудования и содержание серверов — использовалось все это и для разработки криптовалютного проекта.

Он также рассказал, что не комментировал разработку TON до тех пор, пока на отсутствии информации не начали спекулировать и продавать под видом его криптовалюты что-то, что не имело к ней отношения. Тестирование основных компонентов TON было закончено осенью 2019 года, но запуск был отложен, в это время команда Дурова продолжила работу над внутренними системами проекта.

Telegram, отвечал на вопросы Дуров, привлекал в качестве инвесторов только тех, чью репутацию считал надежной. Это были венчурные фонды «с именем и послужным списком». Инвесторы, подписывая договор купли-продажи, должны были подтвердить, что делают это от своего имени, чтобы избежать возможности перепродажи.





После запуска планировалось создать компанию TON Foundation. Она должна была распространить до 10 процентов токенов, но при этом Дуров собирался запретить ей самой владеть Gram. Не планирует владеть криптовалютой и Telegram, при этом 4% задумывалось отдать команде разработчиков, которые трудились над созданием TON. Сейчас эта схема корректируется.

Иск к компании Дурова был подан США из-за неправильной регистрации Telegram Group Inc. Токены сочли ценными бумагами, 17 января этому были найдены новые доказательства. Команда разработчиков якобы сама так называла криптовалюту и знала о сером рынке ее перепродажи. Инвесторы вложили в проект 1,7 млрд долларов и готовы ждать запуска до весны.