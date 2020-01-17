«Зенит» просматривает капитана сборной Казахстана
На сборы футбольного клуба «Зенит» в Катар прибыл полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. Как сообщает пресс-служба петербургской команды в пятницу, 17 января, игрок будет находиться на просмотре.
Двукратный лучший футболист страны и четырехкратный обладатель Кубка Казахстана на протяжении шести последних сезонов выступал за «Кайрат». За клуб из Алма-Аты он сыграл 223 матча, забил 64 мяча и сделал 61 результативную передачу.
Бауыржан Исламхан прибыл на «Газпром» — тренировочные сборы в Катаре ?— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 17, 2020
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Капитан национальной сборной Казахстана, Исламхан сыграл за нее 44 матча и забил три мяча. Бауыржан выступает на позиции атакующего полузащитника, действуя как в центре поля, так и на левом фланге. В настоящий момент футболист находится в статусе свободного агента.
Ранее «Зенит» узнал соперников по товарищеским матчам на сборах. Первый официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ петербуржцы сыграют против «Локомотива».
Напомним, что петербуржцы после 19 туров лидируют с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».
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