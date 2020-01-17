«Зенит» просматривает капитана сборной Казахстана

На сборы футбольного клуба «Зенит» в Катар прибыл полузащитник сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. Как сообщает пресс-служба петербургской команды в пятницу, 17 января, игрок будет находиться на просмотре.

Двукратный лучший футболист страны и четырехкратный обладатель Кубка Казахстана на протяжении шести последних сезонов выступал за «Кайрат». За клуб из Алма-Аты он сыграл 223 матча, забил 64 мяча и сделал 61 результативную передачу.

Бауыржан Исламхан прибыл на «Газпром» — тренировочные сборы в Катаре ?



Все подробности: https://t.co/e8vh8udA7a pic.twitter.com/mhtBLw3DJp — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 17, 2020

Капитан национальной сборной Казахстана, Исламхан сыграл за нее 44 матча и забил три мяча. Бауыржан выступает на позиции атакующего полузащитника, действуя как в центре поля, так и на левом фланге. В настоящий момент футболист находится в статусе свободного агента.





Ранее «Зенит» узнал соперников по товарищеским матчам на сборах. Первый официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля в Петербурге: в рамках РПЛ петербуржцы сыграют против «Локомотива».

Напомним, что петербуржцы после 19 туров лидируют с отрывом в десять очков от второго места, которое занимает «Краснодар».