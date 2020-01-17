Гончарук получил второй шанс. Зеленский не принял отставку премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский отказался поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука и решил «дать премьеру шанс». Об этом 17 января сообщается на странице офиса главы государства в Facebook.

Зеленский настаивает на необходимости найти «слабые звенья в правительстве и заменить их», однако против отставки всего кабинета, так как не время раскачивать страну экономически и политически.

Гончарук попросил освободить его от должности после скандала, который местные журналисты назвали «Гончарук-гейтом». Поводом стала публикация аудиозаписей, в которых якобы Гончарук и чиновники финансово-экономического блока Украины обсуждают некомпетентность Владимира Зеленского в управленческих вопросах, приход «соросят» к власти и подобные темы.

В обращении к Зеленскому премьер заявил, что кабинету министров удалось достичь многого, однако «через несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями».



