Заслуженную артистку России Анастасию Чеботареву арестовали по делу секты «бога Кузи»

Заслуженная артистка России, скрипачка Анастасия Чеботарева арестована по решению Тверского суда Москвы. Чеботареву подозревают в причастности к хищениям, совершаемым членами секты так называемого «бога Кузи».

Вместе с ней арестованы еще двое подозреваемых по этому же делу – Ирина Шевченко и Владимир Кучера, сообщает 17 января РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным МВД, все трое причастны к хищению у 15 потерпевших 15 млн руб. С еще четверых подозреваемых следователи взяли подписку о невыезде.

Лидера секты — Андрея Попова, известного как «бог Кузя», в июле 2018 года приговорил к пяти годам лишения свободы Пресненский суд Москвы. Его признали виновным создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а также мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.





Попова и его помощников задержали в 2015 году. При обыске у них изъяли около 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов США, а также «специфическую литературу».

В ноябре 2018 года Мосгорсуд подтвердил вынесенный «богу Кузе» приговор, постановив в то же время зачесть проведенное под стражей до суда время в срок лишения свободы из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. В результате срок лишения свободы Попова был сокращен, и уже в апреле 2019 года он вышел на свободу.