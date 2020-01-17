Апартаменты «Wings на Крыленко» ввели в эксплуатацию. В судах продолжается битва за права на актив

Госстройнадзор Петербурга выдал компании "СК" Монолит" разрешение на ввод в эксплуатацию апартаментов "Wings на Крыленко". Информация об этом 17 января появилась на сайте службы. Ранее безуспешную попытку оспорить права застройщика на объект предприняла связанная с предпринимателем Владимиром Артеевым структура, которая ушла со стройки на этапе пустого поля.

Апарт-отель Wings на улице Крыленко начинала строить фирма "Донк" Владимира Артеева. Реализация проекта застопорилась на вбитых сваях. За строительство дома в 2017 году взялась "СК "Монолит".

Параллельно в судах компания "Статус", которая является соучредителем "Донка", пытается оспорить права инвестора на участок. 15 января неудачей закончилась вторая попытка забрать обьект у "Монолита". 13 арбитражный апелляционный суд отказал "Статусу" в удовлетворении требований. Решение вступило в силу, но может быть оспорено.

Оспорить права "Монолита" на участок пытается и конкурсный управляющий "Донка" Никита Котов. Однако теперь суду придется учитывать решение апелляционной инстанции по иску "Статуса".

В настоящее время на апартаменты заключены порядка 200 договоров долевого участия. В случае, если бы "Статусу" или управляющему удалось оспорить права "Монолита", "Донк" вместо пустого участка получил бы землю вместе с фактически готовым зданием. А дольщики, скорее всего, остались бы без жилья.



