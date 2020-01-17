Борис Ротенберг готов продолжить судебную тяжбу с финскими банками, отказавшими ему в обслуживании

Российский миллиардер Борис Ротенберг «всерьёз рассматривает» возможность обжаловать решение Хельсинкского суда, который 13 января отклонил иск бизнесмена к четырём финским банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за опасения попасть под санкции США. Об этом адвокат истца Микаэль Саарикоски 17 января рассказал изданию Bloomberg.

По мнению Саарикоски, суду не удалось прояснить, являются ли юридически обязательными к исполнению санкции США на территории Финляндии и на каких основаниях.

Напомним, Handelsbanken, Nordea, OP и финский филиал Danske Bank отказали Борису Ротенбергу в проведении транзакций из-за того, что он входит в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list / SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Обслуживание лица из санкционного списка США может поставить под угрозу финансовую деятельность банков, согласился с ответчиками суд. Миллиардер указывал на нарушение закона о равенстве и дискриминации его как гражданина Финляндии, однако суд посчитал отказ обслуживать счета истца обоснованным, потому что он не проживает постоянно на территории Европейской экономической зоны.

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