«Наши действия вряд ли изменятся». В США прокомментировали смену правительства в России

Действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства, но Вашингтон будет оценивать развитие ситуации. Об этом 17 января заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мое мнение таково: нам нужно оценить, как все это будет развиваться. С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве», – цитирует госсекретаря США РИА Новости.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ушёл в отставку с поста председателя российского правительства 15 января через несколько часов после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Медведеву после окончания работы в Белом Доме пообещали должность заместителя председателя Совета безопасности России. В СМИ предполагают, что уже бывший премьер мог быть недоволен предложенной Путиным конституционной реформой.

Президент Владимир Путин 16 января назначил председателем правительства Михаила Мишустина. Его декларации в бытность главой ФНС отмечены общим доходом в более 900 млн рублей, местом обитания он выбрал элитный коттеджный поселок, а сыновья учились в Швейцарии.



