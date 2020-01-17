МВД выплатит 500 тысяч рублей за застреленного в отделе полиции петербуржца

Мосгорсуд взыскал с Министерства внутренних дел 500 тысяч рублей в пользу матери погибшего петербуржца Дмитрия Демидова. Его застрелил в отделе полиции оперуполномоченный.

Как сообщили «Фонтанке» в правозащитной организации «Зона права», 17 января Мосгорсуд удовлетворил иск Натальи Зверевой о компенсации морального вреда.

«Требования удовлетворены на 500 тысяч рублей», – уточнили в организации.

Сегодня состоялось повторное рассмотрение дела. В марте 2018 года Замоскворецкий суд взыскал с МВД 150 тысяч, Мосгорсуд это решение утвердил. Зверева обратилась в Верховный суд, который указал, что столь несущественная сумма не соответствует практике ЕСПЧ, и вернул дело в Мосгорсуд. Генпрокуратура поддерживала истицу, считая компенсацию мизерной.





Наталья Зверева просила взыскать с МВД 4 миллиона, сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов.

В ноябре 2015 года пьяный оперативник Андрей Артемьев застрелил Демидова в кабинете уголовного розыска 26-го отдела. Красногвардейский райсуд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к году и девяти месяцам колонии. В январе 2018-го Артемьев освободился.