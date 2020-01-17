Сотрудников ФСИН по делу об избиении в ярославской колонии приговорили быстро и реально

Заволжский суд Ярославля к 17 января приговорил двоих фигурантов из системы ФСИН за избиение арестантов в местных колониях. Оба получили реальные сроки.

О процессе по «ярославскому делу» в онлайн-режиме рассказывают адвокаты фонда «Общественный вердикт». За неделю прошло несколько судебный заседаний с участием четырех фигурантов, приговоры услышали двое.

15 января четыре года колонии за превышение должностных полномочий получил Сергей Ефремов, его также лишили звания капитана и запретили два года кем-либо руководить в госорганах. Дней заключения к сроку прибавило отягчение в виде согласованных группой лиц действий. По версии следствия, Ефремов четыре раза ударил по голове заключенного Евгения Макарова – видео «пыток» в ИК №1 «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали 20 июля 2018 года. Ефремова арестовали в тот же месяц, к осени следующего года его выпустили из СИЗО под домашний арест. Он признал вину и сотрудничал со следствием, давал показания на других сотрудников.

17-го числа приговор услышал бывший старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков. Во версии следствия, он также участвовал в избиении Макарова, но судили его по другому эпизоду. В декабре 2016 года инспектор принимал участие в избиении Хасдина Муртазалиева, который только прибыл в колонию, удары дубиной и кулаками пришлись на ноги, голову и туловище.





Оба процесса в связи с признанием вины и сотрудничеством со следствием прошли в особом порядке – за одно и два заседания для Яблокова и Ефремова, соответственно.

Из показаний надзирателя следует, что указание о применении насилия в отношении осуждённых он получил от Игита Михайлова, заместителя начальника колонии. Яблокова приговорили к трем годам и шести месяцам колонии, звание осталось при нем, но занимать руководящие должности в госорганах ему нельзя три года. Потерпевший Муртазалиев освобождается из колонии через два дня.

После публикации видео было возбуждено уголовное дело, фигурантами по которому проходят 15 человек из системы ФСИН. Тем временем в колониях Ярославской области находят новые нарушения.