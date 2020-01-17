Город-спутник Южный сдвигается южнее. Комиссия по Генплану решила защитить от застройки Кондакопшинское болото

Комиссия по подготовке изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга проголосовала за то, чтобы отнести Кондакопшинское болото в Пушкинском районе к рекреационно-природным территориям. Ранее ему угрожала застройка, так как оно находится в северо-восточной части будущего города-спутника Южный.

О решении комиссии 17 января «Фонтанке» рассказал присутствовавший на совещании глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов. По его словам, несколько участков, которые составляют территорию болота, будут отнесены к категории Р-2, в которую в новой номенклатуре войдут зеленые насаждения общего пользования и леса. Соответственно, там будет запрещена застройка. Исключение составят два небольших участка под спортивные объекты и дорогу.

Напомним, пушкинские активисты и экологи несколько лет боролись за сохранение Кондакопшинского болота. Его собиралась застроить компания «Старт Девелопмент» в рамках реализации проекта города-спутника Южный. Оно питает реки Кузьминка и Славянка, снабжающие водой пруды Царского Села и Павловска. Тогда речь шла о том, чтобы внести болото в реестр водных объектов.



