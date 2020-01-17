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Авто
18.01.2020 00:39
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Меркель обещает господдержку немецкому автопрому в борьбе с азиатским вторжением

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет, чтобы все страны Европейского союза, и Германия в первую очередь, более агрессивно действовали в таких областях, как производство аккумуляторов для электромобилей и компьютерных технологий. Правительство, которое она возглавляет уже червертый срок подряд, намерено внедрить ряд мер господдержки испытывающему трудности немецкому автопрому.

Европа должна активно конкурировать с технологическими компаниями в США и Азии, заявила Меркель в интервью, которое 17 января цитирует CNN. Немецкая автомобильная промышленность на данный момент целиком зависит от производителей батарей из Южной Кореи и Китая. США и страны Азии доминируют на рынке компьютерных чипов, нет в Европе и собственных инфраструктурных интернет-компаний, сравнимых с Google, Facebook и Amazon.

Не только Германия, как страна, экспортирующая больше всего автомобилей в мире, но и вся Европа должна развивать собственные возможности в этих областях, считает канцлер Меркель. Одним из решений в этом направлении станут меры государственной поддержки, предлагаемые правительством Германии своим автопроизводителям. По сведениям Automotive News Europe, они, в первую очередь, могут включать субсидии заработной платы для работников автоиндустрии, чтобы избежать сокращений или хотя бы свести их к минимуму.

Сокращения – одна из вынужденных мер в ряду попыток мирового автопрома изыскать дополнительные средства для развития новых технологий и перехода на производство электромобилей. Почти все немецкие автокомпании уже объявили о значительных сокращениях. На этой неделе к ним присоединился и принадлежащий теперь французам Opel, анонсировавший увольнение 4100 работников.


Субсидирование заработной платы позволит компаниям не увольнять работников, а переводить их на сокращенный рабочий день. По состоянию на январь, количество работников немецкого автопрома, находящихся в режиме частичной занятости, составило 113 тысяч 500 человек.

Господдержка позволит компаниям выделять средства на создание новых конкурентных технологий. Так, например, Volkswagen в партнерстве со шведской компанией Northvolt планирует строительство в Германии крупного завода по производству батарей, однако начать выпуск столь дефицитной сегодня продукции завод сможет не ранее 2023 года.

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