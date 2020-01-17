В ДТП на Пулковском пострадали двое в легковушке и пять пассажирок автобуса

В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Московском районе, по уточненным данным, пострадали семь человек. Сильнее всего досталось пассажирке «БМВ».

Авария произошла около 14:55 17 января у дома 27 по Пулковскому шоссе. Столкнулись автомобиль BMW и автобус ПАЗ. От удара в автобусе упали несколько пассажиров.

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 18-летняя пассажирка BMW получила травмы средней степени тяжести, а водитель легковушки – легкие. В автобусе пострадали пять пассажирок: женщины в возрасте 35, 32, 56, 21 и 54 лет. Все они также получили легкие травмы.

По факту аварии ГИБДД ведет проверку.



