Происшествия
Лувр закрыли из-за манифестантов
Самый известный музей Франции – Лувр – вечером 17 января приостановил работу из-за того, что протестующие против пенсионной реформы заблокировали вход, сообщают французские СМИ.
У входа в музей собрались десятки человек, среди которых и сотрудники Лувра. Некоторые из них скандировали лозунг: "Мона Лиза бастует, Леонардо бастует".
Mus?e du Louvre en gr?ve pic.twitter.com/Slq4go2BWI— V?ronique Bontemps (@VeronekBontemps) 17 января 2020 г.
Протестующие требуют от правительства Франции отказаться от пенсионной реформы.
Справка:
Протесты во Франции начались в начале декабря. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.