Большие и пушистые. Названа самая популярная порода кошек в Финляндии
Самой популярной породой кошек в Финляндии в 2019 году стал мейн-кун, хотя ранее 16 лет подряд в рейтинге лидировал рэгдолл. Об этом сообщает Yle.
Всего, по данным Ассоциации заводчиков, в Суоми зарегистрирована 4131 породистая кошка. На тысячу человек населения приходится 70 мурлыкающих питомцев. Из более чем четырёх тысяч 14,4% составляют мейн-куны, 14% – рэгдоллы.
Тройку любимых финнами пород замыкает священная бирма.
В топ-10 также вошли корниш рекс, сибирская, британская короткошерстная, девон рекс, русская голубая, сиамская, ориентальная.
Недавно Ассоциация заводчиков Финляндии подняла возраст отлучения котят от матери с 12 до 14 недель. Это делается с целью предотвратить развитие у котят поведенческих отклонений.
К четвероногим питомцам в соседней стране относятся внимательно: недавно в аэропорту Хельсинки открыли специальные туалеты для животных. Ранее, летом 2019 года, в Хельсинки появились технологичная "парковка" и киоск с мороженым для собак.
Справка:
Мейн-кун – американская порода, которая произошла от кошек штата Мэн в Северо-Восточной Америке. Название переводится как "Мэнский енот". На самом деле, на енотов мэйн-куны не очень похожи: это крупнейшая в мире порода кошек, и взрослые особи могут весить более 10 кг.
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