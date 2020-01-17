Большие и пушистые. Названа самая популярная порода кошек в Финляндии

Самой популярной породой кошек в Финляндии в 2019 году стал мейн-кун, хотя ранее 16 лет подряд в рейтинге лидировал рэгдолл. Об этом сообщает Yle.

Всего, по данным Ассоциации заводчиков, в Суоми зарегистрирована 4131 породистая кошка. На тысячу человек населения приходится 70 мурлыкающих питомцев. Из более чем четырёх тысяч 14,4% составляют мейн-куны, 14% – рэгдоллы.





Тройку любимых финнами пород замыкает священная бирма.

В топ-10 также вошли корниш рекс, сибирская, британская короткошерстная, девон рекс, русская голубая, сиамская, ориентальная.

Недавно Ассоциация заводчиков Финляндии подняла возраст отлучения котят от матери с 12 до 14 недель. Это делается с целью предотвратить развитие у котят поведенческих отклонений.

К четвероногим питомцам в соседней стране относятся внимательно: недавно в аэропорту Хельсинки открыли специальные туалеты для животных. Ранее, летом 2019 года, в Хельсинки появились технологичная "парковка" и киоск с мороженым для собак.