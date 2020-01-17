Великобритания пообещала не устраивать депортации иностранцев после Brexit

Координатор Европарламента по выходу Великобритании из Евросоюза заверил, что проживающие на территории Соединенного Королевства граждане ЕС смогут получить новый иммиграционный статус после Brexit.

«Люди не будут автоматически депортированы. Идея будет заключаться в том, что даже после льготного периода у них будет возможность подать заявку на проживание», – цитирует 17 января заявление Ги Верхофстада The Guardian.

Британское МВД ранее рассказало, что граждане ЕС в стране должны будут получить новый иммиграционный статус, если королевство выйдет из Союза. Великобритания обозначила срок подачи заявлений до 30 июня 2021 года. СМИ писали, что после этого власти должны будут пойти на депортации.

Напомним, что премьер-министр Борис Джонсон обещал завершить Brexit до конца января 2020-го, если его партия тори получит большинство на декабрьских выборах. ЕС согласился отсрочить Brexit до 31 января 2020 года. Эта отсрочка стала уже третьей. Сначала срок передвинули на конец весны, затем следующей контрольной датой стало 31 октября. Джонсон хотел покинуть Союз до зимы без новой отсрочки от ЕС, однако процесс притормозила палата общин, отклонившая проект соглашения по Brexit. После этого Джонсон был вынужден обратиться к еврочиновникам. Парламент Великобритании во втором чтении одобрил законопроект, дающий возможность завершить процедуру Brexit до 31 января 2020-го.

Политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита.



