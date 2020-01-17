Политическая реклама послания Путина появилась в ленте «ВКонтакте». Она в соцсети запрещена

Политическая реклама, посвящённая посланию Владимира Путина, появилась во «ВКонтакте». Пользователи заметили в ленте новостей баннеры с фразами о том, что государство «поставит на контроль» доплаты учителям за классное руководство, а «Конституция запретит чиновникам проживать в других странах».

Пост со скринами рекламы 17 января на странице в Twitter опубликовал пользователь под ником @avsmal и назвал это началом вероятной «PR компании путинских реформ». Судя по тексту сообщений, пользователей хотят заинтересовать изменениями в социальной сфере: «Профессия учителя должна стать престижной», – гласит текст одного из рекламных постов. Он проиллюстрирован фотографией президента.





Подъехала PR компания путинских реформ. Теперь реклама в ленте новостей контакта у меня выглядит так: pic.twitter.com/XH613w98d2 — avsmal (@avsmal) January 17, 2020

«Реклама политического характера (например, реклама сайтов депутатов, политических деятелей, чиновников, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований и т. п.)», запрещена в соцсети согласно официальным правилам работы «ВКонтакте». Об этом говорится в пункте 3.12 «Правил размещения рекламных объявлений». Исключение может быть сделано только во время предвыборной агитации. В ответ на запросы СМИ в офисе компании заявили, что обратят внимание на происходящее и ограничат подобные публикации.

Часть послания Владимира Путина Федеральному собранию 15 января была посвящена социальным проблемам и образованию. В том числе, глава государства предложил доплачивать преподавателям школ за классное руководство по пять тысяч рублей, а также привести в порядок помещения всех детских школ искусств. Кроме того, во второй части послания президент сообщил о том, что было бы неплохо установить границы для желающих участвовать в выборах федерального уровня и не допускать к ним кандидатов, у которых когда-либо было иностранное гражданство. Как и к государственным постам исполнительной ветви власти. Как правило, «запрещённые» документы есть у граждан, которые долгое время учились или стажировались за рубежом.