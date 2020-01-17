Горящая «Тойота» осветила Пороховые и оторвала от работы стоматологов. Её оплакивала девушка

Автомобильный пожар тушили в Красногвардейском районе Петербурга вечером 17 января. По словам очевидцев, за считанные минуты легковушка выгорела до скелета.

«Тойота» загорелась у автобусной остановки на проспекте Наставников, 22. Как рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», перед пожаром рядом с припаркованным автомобилем заметили подозрительную активность.

«Мы когда шли в сторону Хасанской, там мужик ходил с пшикалкой. А через 15 минут пошли обратно – машина полыхает», – рассказывают в комментариях.





За работой пожарных наблюдали не только прохожие, но и работники расположенной рядом стоматологии. «Взрывалось знатно. Аж двери передние вылетели, – делятся наблюдатели и добавляют: – Владелец – девушка, не пострадала. Стояла, плакала».

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что к шести часам вечера «Тойота» была потушена силами девяти сотрудников и двух расчётов. Сгорело всё, что могло сгореть. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.