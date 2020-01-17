Адвокат компании «Хренов и партнеры» арестован в Петербурге по делу о подкупе судей

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу 51-летнего адвоката из Москвы Игоря Николаенко. Следствие считает его посредником в передаче взятки в 25 млн рублей судьям арбитражных судов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 17 января Николаенко отправлен в СИЗО на два месяца. «Мера пресечения избрана по 15 марта 2020 года», – уточнили в пресс-службе.

Николаенко задержали накануне при получении 9 млн рублей от представителя компании «Эшелон Фильм». Она судится с фирмой «Юнайтед Мультимедиа проджектс». К ЭФ подан иск на 46 млн рублей.

По мнению следствия, адвокат юридической компании «Хренов и партнеры» Николаенко с июня 2019 года по январь 2020-го получил 25 млн рублей, чтобы подкупить судей Арбитражного суда Московского округа и Девятого арбитражного апелляционного суда. Они якобы соглашались выносить решения в пользу «Эшелон Фильм».



