Нового главу ФНС сравнивают в социальных сетях с симпатичными хулиганами и выясняют, женат ли он. Посмотрите на него прямо сейчас

Даниил Егоров//Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Фото нового главы ФНС Даниила Егорова вызвало оживление в социальных сетях. «Красавчик», – отмечают в Facebook. Первый вопрос, который задают пользователи — женат ли он? Ответ можно найти в декларации о доходах Егорова, которую он подавал еще будучи заместителем главы ведомства. Женат, двое детей.

В комментариях к фото Егорова сравнивают с библейским мытарем Левием Матфеем, Сыроежкиным из «Приключений Электроника», одним из братьев Уизли из «Гарри Поттера» и даже с Юрием Куклачевым в молодости.

Фото: Экспертный совет при Правительстве РФ





Как сообщала "Фонтанка" ранее, Михаил Мишустин, назначенный премьер-министром РФ, нашел себе замену на посту главы Федеральной налоговой службы. Как следует из распоряжения премьер-министра, опубликованного на сайте правительства, новым руководителем ФНС станет Даниил Егоров.

С 2011 года он занимал должность заместителя начальника ФНС. Как отмечают «Ведомости», именно Егоров внедрял в России онлайн-кассы, а в 2018 году занимался разработкой приложения для взимания нового налога с самозанятых в размере 4 или 6% доходов.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве, выпускник Российского университета дружбы народов по специальности «юриспруденция». В структурах ФНС работает с 2005 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Женат.