Погулял по Эрмитажу. Украинского футболиста выгнали из клуба за поездку в Петербург

Украинского футболиста 17 января выгнали из клуба за поездку в Петербург. ФК «Агробизнес» из города Волочиск Хмельницкой области расторг контракт с полузащитником Игорем Сикорским из-за его поездки в РФ, сообщила пресс-служба команды.

«Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом благодаря защитникам Украины, сохраняющим на Украине мирную жизнь», — говорится в сообщении.

Клуб, выступающий в Первой лиге Украины, подчеркнул, что на сегодняшней день футбол — это политика. Ранее 31-летний Сикорский в своем Instagram выложил фото, где он стоит на фоне Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. На другом фото футболист запечатлен в тронном зале Зимнего дворца. Сейчас профиль Сикорского закрыт, но на сайте футбольного клуба опубликованы скриншоты фотографий украинца на Дворцовой площади и в залах Эрмитажа.



